HBO va lancer une série conçue par la créatrice de "Killing Eve"

Pour développer cette nouvelle histoire, Phoebe Waller-Bridge s'est entourée de sa collaboratrice de toujours Vicky Jones qui a signé l'un des épisodes de la série primée "Killing Eve". C'est précisément cette dernière qui signera l'épisode pilote de "Run" réalisé par Kate Dennis à qui l'on doit la réalisation de plusieurs séries telles que "The Handmaid's Tale", "The Mindy Project" ou encore "GLOW".

Après le succès de la série d'espionnage "Killing Eve" sur BBC America, HBO a décidé d'acquérir les droits de la nouvelle création de Phoebe Waller-Bridge, selon Variety. Baptisée "Run", la série mélange comédie, thriller et romance. Domhnall Gleeson et Merritt Wever ont été annoncés à la distribution aux côtés de la créatrice elle-même qui tiendra l'un des rôles récurrents.

"Run" suivra une jeune femme à la vie monotone qui reçoit un jour un message l'invitant à réaliser sa promesse de jeunesse, lui promettant le véritable amour et la possibilité de se réinventer, si elle sort de sa routine quotidienne et part en voyage avec son plus vieil ex.

Entertainment One, qui a déjà produit la série "Sharp Objects" en 2018, produira "Run" pour HBO avec Phoebe Waller-Bridge et Vicky Jones comme productrices exécutives.

Avec "Run", Phoebe Waller-Bridge signe sa quatrième série dont deux d'entre elles, "Fleabag" et "Killing Eve" ont connu un véritable succès à la télévision. Portée par Sandrah Oh et Jodie Comer, la série "Killing Eve" a ramené au passage l'Emmy Award du meilleur scénario pour une série dramatique pour sa créatrice.

Quant à Merritt Wever, l'actrice s'est illustrée dans plusieurs séries renommées telles que "The Walking Dead" ou encore "Nurse Jackie".