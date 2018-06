HBO renouvelle déjà "Succession" pour une saison 2

La chaîne a annoncé sa décision ce lundi alors que seuls les deux premiers épisodes de la saison 1 ont été diffusés aux Etats-Unis depuis deux semaines.

"Succession", créée par Jesse Armstrong et sorti le 3 juin dernier, s'intéresse à Logan Roy, 80 ans, magnat des médias, ainsi qu'à ses quatre enfants, impatients d'hériter.

Cette annonce de renouvellement rapide de HBO peut surprendre. Si la critique a beaucoup aimé la série (notée 70/100 sur Metacritic), les téléspectateurs n'étaient pas très nombreux lors de son lancement au début du mois, avec une moyenne de 785 000 fans devant leur poste, rapporte Variety. "Succession" sera donc présente sur la grille de la chaîne l'année prochaine aux côtés de "Game of Thrones", "The Deuce", "Big Little Lies" et "Westword".

A noter que Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass et Sarah Snook font partie du casting de la saison 1.