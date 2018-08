HBO prépare un voyage dans le temps avec "The Time Traveler's Wife"

La chaîne américaine a mis la main sur les droits d'adaptation du roman d'Audrey Niffenegger, "Le temps n'est rien" ("Time Traveler's Wife", en version originale), publié en 2005. La maison mère de "Game of Thrones" et de "Big Little Lies" transformera cette histoire d'amour dramatique en série télévisée.

C'est Steven Moffat, le scénariste derrière "Sherlock" et "Doctor Who", qui signera cette adaptation au petit écran et en sera le producteur exécutif aux côtés de Sue Vertue et Brian Minchin. "J'ai lu 'Le temps n'est rien' d'Audrey Niffenegger il y a quelques années et j'en suis tombé amoureux. À vrai dire, j'ai écrit un épisode de 'Doctor Who' baptisé 'The Girl in the Fireplace' en réponse à son roman. Quand l'un des personnages d'Audrey, dans son roman suivant, a regardé cet épisode particulier, je me suis dit qu'elle me suivait aussi. Après autant d'années, cette chance d'adapter ce roman est un rêve devenu réalité. Le nouveau monde audacieux de la télévision, avec des formats plus longs, est désormais prêt à ce genre de complexité et de profondeur", a déclaré Steven Moffat.

Le casting de la nouvelle série, dirigée par Warner Bros. Television et Hartswood Film, n'a pas encore commencé. L'intrigue suit l'histoire d'amour d'un couple dont le quotidien est perturbé par la capacité du mari à voyager dans le temps sans pouvoir le contrôler. Il navigue entre le passé et le présent tout en découvrant sa femme à différentes étapes de sa vie.

L'auteure a partagé cette nouvelle sur son compte Twitter :