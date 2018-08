HBO lance une nouvelle série originale avec Kathryn Hahn ("Parks and Recreation")

Après "Euphoria" produit par Drake et "Le temps n'est rien", la chaîne câblée a décidé de lancer la production de "Mrs. Fletcher", l'adaptation du roman de Tom Perrotta, déjà auteur de la série HBO "The Leftovers".

C'est désormais officiel, HBO a une nouvelle série comique en route. Des mois après avoir annoncé la production d'un épisode pilote inspiré du roman de Tom Perrotta "Mrs. Fletcher", l'adaptation en série télévisée aura bien lieu, révèlent les médias américains.

La chaîne payante renforce ses productions originales avec la commande de cette nouvelle série menée par l'actrice Kathryn Hahn dans le rôle principal. Alors que le nombre d'épisodes n'est pas encore défini, l'auteur Tom Perrota a signé le scénario et sera producteur exécutif aux côtés de Sarah Condon ("Bored to Death"), Jessi Klein ("Inside Amy Schumer") et Nicole Holofcener ("Togetherness") qui a réalisé l'épisode pilote. Kathryn Hahn donnera la réplique à Casey Wilson ("Atypical"), Owen Teague ("Ça", "Black Mirror") et Jen Richards ("Nashville").

Quand HBO veut concurrencer Netflix

La série comique explorera l'impact causé par l'industrie pornographique sur internet et les réseaux sociaux dans la vie d'une mère de famille, interprétée par Kathryn Hahn, et dans celle de son fils alors en première année d'université, joué par Jackson White. "Mrs. Fletcher" n'est pas le premier roman de Tom Perrotta à être adapté par HBO. Le best-seller "The Leftovers" avait eu le droit à trois saisons sur l'antenne de la chaîne payante avant de se terminer en 2017.

HBO tient à redoubler d'effort dans la production de contenus originaux afin de proposer une alternative de qualité face aux géants du streaming incarnés par Netflix et Amazon Prime Video. Une décision qui fait suite à la fusion entre Time Warner et AT&T, dont la chaîne câblée fait partie. Dans cette optique, HBO a récemment acquis les droits du roman d'Audrey Niffenegger, "Le temps n'est rien" ("Time Traveler's Wife", en version originale), ainsi que "Euphoria", la nouvelle série dramatique produite par le chanteur Drake avec Zendaya.

"Mrs. Fletcher" rejoint donc la maison mère de "Game of Thrones", dont l'ultime saison arrivera en 2019, "Big Little Lies", ou encore "The Deuce" et "Veep", actuellement en plein tournage de sa dernière saison.