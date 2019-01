HBO diffuse de nouvelles images de l'ultime saison de "Game of Thrones"

Alors que la saison sept de "Game of Thrones" s'est achevée le 27 août 2017 sur HBO, le dernier chapitre de la série à succès se dévoile petit à petit. Attendue pour avril 2019, la huitième saison est au cœur d'une vidéo promotionnelle de la chaîne qui révèle plusieurs images de fictions programmées pour cette année dont "Euphoria", "Watchmen" et "Big Little Lies".

Un nouveau teaser de la saison huit de "Game of Thrones" a été diffusé en marge de la cérémonie des Golden Globes qui avait lieu ce dimanche soir à Los Angeles. On y voit Jon Snow (Kit Harington) conduire Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) à Winterfell pour la première fois. Cette dernière fera la rencontre de Sansa Stark (Sophie Turner). "Winterfell est à vous, votre Majesté", déclare alors Sansa à la mère des Dragons.

Cette dernière saison sera composée de six épisodes disponibles au public en avril prochain.