HBO commande une saison deux pour "L'Amie prodigieuse"

Si la diffusion de la saison une n'est pas encore terminée aux États-Unis, la chaîne s'est déjà engagée à distribuer une deuxième saison qui sera adaptée du deuxième livre de la quadrilogie d'Elena Ferrante vendue à plus de dix millions d'exemplaires à travers le monde.

Lancée le 18 novembre dernier aux États-Unis, "L'Amie prodigieuse" devait être au départ une mini-série. Mais les bonnes critiques auront eu raison de la chaîne qui a commandé des épisodes supplémentaires. Ils seront basés sur "Le Nouveau Nom", deuxième tome de la saga littéraire de l'écrivaine italienne. "Nous sommes très heureux que l'histoire d'Elena Ferrante ait séduit le public et les critiques. Nous avons hâte de continuer à suivre les vies d'Elena et Lila", a réagi le président des programmes chez HBO, Casey Bloys.

La série raconte l'histoire de deux amies, Elena Greco et Lila Cerullo qui se rencontrent alors qu'elles sont enfants. Elles resteront liées l'une à l'autre pendant plus de soixante ans. Filmée en Italie et en italien, la première saison est portée par Elisa Del Genio et Ludovica Nasti, puis par Margherita Mazzucco et Gaia Girace, lorsque Elena et Lila sont adolescentes.

En France, la saison une de "L'Amie prodigieuse" sera disponible sur Canal Plus à partir du jeudi 13 décembre. Elle est réalisée par Saverio Costanzo.