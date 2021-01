Harry Potter bientôt de retour dans une série ?

Harry Potter, une histoire de la magie - Visite de l'exposition à la British Library de Londres -... Il y a plus de vingt ans, le premier livre d'Harry Potter jetait sa magie sur toute une génération de lecteurs envoûtés. L'univers du célèbre sorcier est enraciné dans des siècles d'histoire magique, riche de références à des trésors littéraires oubliés depuis longtemps. La British Library de Londres a proposé à ce sujet une exposition fascinante : "Harry Potter : une histoire de la magie". Le documentaire vous propose d'en faire le tour avec un accès exclusif à une collection d'artéfacts, guidé par les plus grands experts mondiaux de la sorcellerie. On y découvre l'histoire du phénix, de la pierre philosophale, de Nicolas Flamel, etc. J.K. Rowling elle-même examine les éléments les plus passionnants de l'exposition et ouvre ses archives privées. On assiste également à la soirée d'ouverture de l'expo en compagnie de fans célèbres...