Guillaume Musso bientôt adapté en série TV

Guillaume Musso - Le 8-9: l'invité - 02/06/2020 Guillaume Musso pour son nouveau livre La vie est un roman. Flora Conway est une célèbre romancière et maman de Carrie, trois ans. Alors que la mère et la fille jouent à cache-cache dans leur appartement à Brooklyn, Carrie disparaît soudainement. La porte et les fenêtres étaient pourtant fermées et les caméras de surveillance n’indiquent rien d’inquiétant. Comment est-ce possible ? De l’autre côté de l’Atlantique, seul un écrivain solitaire détient la clé de ce mystère ! Après son précédent best-seller, La vie secrète des écrivains, Guillaume Musso place une nouvelle fois son