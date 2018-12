Golden Globes 2019, la liste complète des nominations en télévision

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" part favori des 76e Golden Globes, dans les catégories télévisées, avec quatre nominations. "The Americans", "Homecoming", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Barry", "Sharp Object" et "A Very English Scandal" suivent avec trois citations chacun.

Liste des nommés aux Golden Globes 2019 dans les catégories Télévision :

Meilleure série dramatique :

"The Americans" (FX Networks)

"Bodyguard" (Netflix)

"Homecoming" (Amazon Prime Video)

"Killing Eve" (BBC America)

"Pose" (FX Networks)

Meilleure comédie :

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"Kidding" (Showtime)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Jason Bateman, "Ozark" (Netflix)

Stephan James, "Homecoming" (Amazon)

Richard Madden, "Bodyguard" (Netflix)

Billy Porter, "Pose" (FX)

Matthew Rhys, "The Americans" (FX)

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Caitriona Balfe, "Outlander" (Starz)

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale" (Hulu)

Sandra Oh, "Killing Eve" (BBC America)

Julia Roberts, "Homecoming" (Amazon)

Keri Russell, "The Americans" (FX)

Meilleur acteur dans une comédie :

Sacha Baron Cohen, "Who is America ?" (Showtime)

Jim Carrey, "Kidding" (Showtime)

Michael Douglas, "The Kominsky Method" (Netflix)

Donald Glove, "Atlanta" (FX)

Bill Hader, "Barry" (HBO)

Meilleure actrice dans une comédie :

Kristen Bell, "The Good Place" (NBC)

Candice Bergen, "Murphy Brown" (CBS)

Alison Brie, "Glow" (Netflix)

Rachel Broshnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Debra Messing, "Will & Grace" (NBC)

Meilleur téléfilm/mini-série :

"The Alienist" (TNT)

"The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story" (FX Networks)

"Escape at Dannemorta" (Showtime)

"Sharp Objects" (HBO)

"A Very English Scandal" (Amazon Prime Video)

Meilleur acteur dans un téléfilm/mini-série :

Antonio Banderas, "Genius: Picasso" (National Geographic Channel)

Daniel Bruhl, "The Alieniest" (TNT)

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose" (Showtime)

Hugh Grant, "A Very English Scandal" (Amazon)

Meilleure actrice dans un téléfilm/mini-série :

Amy Adams, "Sharp Objects" (HBO)

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora" (Showtime)

Connie Britton, "Dirty John" (Bravo)

Laura Dern, "The Tale" (HBO)

Regina King, "Seven Seconds" (Netflix)

Meilleur second rôle masculin :

Alan Arkin, "The Kominsky Method" (Netflix)

Kieran Culkin, "Succession" (HBO)

Édgar Ramírez, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

Ben Whishaw, "A Very English Scandal" (Amazon)

Henry Winkler, "Barry" (HBO)

Meilleur second rôle féminin :

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Patricia Clarkson, "Sharp Objects" (HBO)

Penélope Cruz, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

Thandie Newton, "Westworld" (HBO)

Yvonne Strahovski, "The Handmaid's Tale" (Hulu)