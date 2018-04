"GLOW" : rendez-vous en juin pour le round 2 sur Netflix

Les catcheuses de "GLOW" reviennent sur le ring pour la saison 2. Netflix vient d'annoncer le retour de la série pour le 29 juin sur sa plate-forme par un post publié sur le compte Twitter de la série accompagné d'une vidéo promotionelle : "The girls are back in town. #GLOW returns June 29." Dix épisodes composeront la deuxième saison de la série comique menée par un casting féminin.

Alison Brie, Betty Gilpin et Marc Maron reprendront leur rôle respectif de Ruth, Debbie et Sam. L'actrice Shakira Barrera intègre le casting dans le rôle de Yolanda pour cette deuxième saison.

Dans cette nouvelle saison toujours inspirée des années 1980, les catcheuses devront faire face à leur soudaine renommée en jonglant entre les bons et les mauvais côtés que la célébrité apporte. Ruth (Alison Brie) et Debbie (Betty Gilpin) devront composer au jour le jour pour créer leur émission de télévision malgré leurs querelles. Quant à Sam (Marc Maron), il est désormais papa d'une adolescente qui vit avec lui.

L'actrice de "Mad Men" et de "Community", Alison Brie, s'est félicitée de l'importance des femmes dans cette série à l'heure où le mouvement Time's Up est en marche à Hollywood : "Nous avons 14 femmes sur le plateau. Il y a des femmes devant et derrière la caméra et haut placées pour prendre les décisions importantes. Cela fait une grosse différence de se sentir vraiment regardée et écoutée sur le plateau", a-t-elle ajouté lors de l'événement "See What's Next" organisé par Netflix à Rome, le 18 avril.

La série, cocréée par Liz Flahive et Carly Mensch, est inspirée d'une véritable émission de télévision des années 1980, dédiée au catch féminin et intitulée "G.L.O.W.", l'acronyme de "Gorgeous Ladies Of Wrestling".

La saison 1 de la série avait débuté sur la plate-forme du géant américain, en juin 2017.

Pour regarder le teaser de la saison 2 de "GLOW" avec Alison Brie, Betty Gilpin et Marc Maron :