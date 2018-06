"GLOW" : la bande-annonce percutante de la saison 2 sur Netflix

L'affiche et la bande-annonce de la deuxième saison de la série "GLOW" viennent d'être dévoilées par le géant du streaming. Les catcheuses seront de retour sur le ring dès le 29 juin.

La série 100% féminine revient pour un second round composé de dix épisodes.

Les "Gorgeous Ladies Of Wrestling" sont élevées au rang de stars du catch. Elles doivent à présent jongler entre les bons côtés que peut apporter la célébrité comme les mauvais. Ruth et Debbie continuent tant bien que mal de travailler côte à côte pour le bien-être de l'émission mais leur amitié se retrouve de nouveau mise à rude épreuve lorsque leur show est menacé d'être annulé. Malgré leur succès, les catcheuses devront faire face au sexisme lié au monde de la télévision et se battre même en dehors du ring.

Alison Brie, Betty Gilpin et Marc Maron sont de retour dans leurs rôles respectifs de Ruth, Debbie et Sam. Inspirée d'une émission de télévision dans les années 1980 également baptisée "GLOW", la série co-créée par Liz Flahive et Caly Mensch a été lancée en juin 2017.

Bande-annonce :