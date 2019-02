Ginnifer Goodwin rejoint Lucy Liu dans la série du créateur de "Desperate Housewives"

Tête d'affiche de la série fantastique "Once Upon A Time" sur ABC pendant six saisons, Ginnifer Goodwin posera ses valises sur CBS All Access dans "Why Women Kill", la nouvelle série de Marc Cherry, le créateur des séries à succès "Desperate Housewives" et "Devious Maids". L'actrice a décroché l'un des trois rôles principaux aux côtés de Lucy Liu.

Pour son retour à la télévision, Ginnifer Goodwin voyagera dans les années 60. Dans "Why Women Kill", série qui s'articule autour de trois femmes à différentes époques qui doivent faire face aux tromperies de leur mari, l'actrice a été choisie pour incarner le personnage de Beth Ann dont l'histoire se déroulera en 1963. Gentille, enjouée et chaleureuse, elle souhaite plus que tout être la femme au foyer idéale. Pourtant, en s'y attardant, Beth Ann dissimule une souffrance derrière son sourire. Son monde tourne autour de son mari Rob ce qui explique pourquoi elle ne veut pas regarder la vérité en face lorsque ce dernier lui avoue son infidélité. Pourtant, elle fera tout pour connaître les sordides détails de cette relation.

Lucy Liu incarnera quant à elle Simone, une femme mondaine, élégante et distinguée qui évolue dans le monde avec une confiance indéfectible. En apparence heureuse en ménage, Simone va voir sa vie totalement chamboulée après la révélation de l'infidélité de son mari Karl. L'actrice qui tiendra le dernier rôle, celui d'une avocate en 2018, n'a pas encore été annoncée.

La série est la dernière trouvaille télévisée de Marc Cherry, connu pour avoir créé "Desperate Housewives" pour ABC et "Devious Maids" pour Lifetime.

En plus de ce rôle, Ginnifer Goodwin continuera l'aventure sur CBS All Access puisque l'actrice a également été choisie pour jouer dans le remake de "The Twilight Zone" ("La Quatrième dimension"), qui sera disponible dès le 1er avril. Pour le moment, les détails concernant son rôle n'ont pas été dévoilés, mais elle donnera la réplique à James Frain ("Les Tudors") et Zabryna Guevara ("Gotham"). Les trois acteurs apparaîtront dans le premier épisodes de la série nommée "Point of Origin".