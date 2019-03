"Gims, "Anelka", "Move", "La Terre et le Sang"... Netflix dévoile ses nouveaux programmes français à Series Mania

Le géant américain poursuit son incursion dans l'Hexagone avec quatre nouveaux projets en développement. Netflix proposera deux documentaires dédiés à deux stars françaises, le rappeur Maître Gims et le footballeur Nicolas Anelka, un docu-série qui s'intéressera à l'univers de la danse et un film autour d'une histoire d'un père et de sa fille face à un cartel de la drogue. Ces productions françaises seront disponibles sur la plateforme courant 2020.

En compétition avec sa nouvelle série française "Osmosis" lors de la deuxième édition de Séries Mania à Lille, le festival international dédié aux séries, Netflix en a profité pour dévoiler ses projets pour le public français. Si la deuxième saison de "Plan Coeur" est actuellement en tournage dans la capitale, le géant du streaming compte bien continuer d'investir dans des contenus tricolores. Netflix proposera deux documentaires, un docu-série et un film français à ses abonnés courant 2020.

Au centre de ces deux documentaires, les Français retrouveront deux personnalités bien connues : le rappeur Maître Gims et le footballeur Nicolas Anelka. Les deux projets, pour le moment baptisés "Gims" et "Anelka", tous les deux produits par Black Dynamite, suivront de près le parcours exceptionnel de ces deux stars.

Le documentaire "Gims" s'intéressera à l'homme qui se cache derrière ses lunettes noires. Révélé avec son groupe de hip-hop français Sexion d'assaut, Maître Gims s'est fait une place de choix dans l'univers musical français en vendant 5 millions d'albums. Le documentaire le suivra pendant un an dans un voyage à travers le monde alors qu'il enregistre son album "Ceinture Noire" et qu'il prépare sa tournée "Le Fuego Tour" allant jusqu'au Stade de France.

Pour "Anelka", Netflix a misé sur l'un des joueurs les plus controversés de la planète football. Très rare dans la presse, Nicolas Anelka s'est livré sur son expérience d'enfant prodige du ballon rond entachée par des polémiques à l'image de son éviction de la Coupe du Monde en Afrique du Sud ou encore ses relations mouvementées avec les entraîneurs de l'équipe de France. Entre ses transferts, son retour sur le Real Madrid mais aussi ses fous rires, ses regrets et son avenir, le documentaire reviendra sur la vie fascinante du joueur et de l'homme. Un documentaire également ponctué par les commentaires de ses amis Paul Pogba, Omar Sy, Patrice Evra, Arsène Wenger et Thierry Henry.

"Move", le docu-série proposera une plongée dans l'univers de la danse en suivant six chorégraphes différents et issus de milieux divers (flamenco, dancehall jamaïcain, danse contemporaine ou urbaine américaine). Ils ont construit leur vie autour de cet art et nous offrent une entrée dans leur univers et leurs processus créatifs. Pour le moment, le nombre d'épisodes n'a pas été dévoilé.

Enfin, Netflix misera sur un film de Julien Leclerc avec "La Terre et Le Sang" qui suivra Said et sa fille de 18 ans Sarah dont la scierie familiale fait l'objet de toutes les attentions d'un cartel de drogue. Malgré de nombreuses difficultés, Said a réussi à maintenir l'équilibre de son entreprise, qui emploie principalement d'anciens détenus et des jeunes en réinsertion. Pourtant tout bascule lorsque l'un d'entre eux décide de cacher une voiture remplie de drogue dans l'entreprise.

Quant à "Plan Coeur", la deuxième saison de la série française reviendra avant la fin de l'année, précise Netflix.