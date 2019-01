Gilles Coulier chargé de la réalisation de la série internationale 'War of the Worlds'

Le réalisateur flamand Gilles Coulier, à qui l'on doit notamment les séries 'De Dag' et 'Bevergem' ainsi que le film 'Cargo', a été chargé de la réalisation des quatre premiers épisodes de la série franco-britannique 'War of the Worlds'. David Williamson (De Dag) est également lié au projet, a indiqué mardi le Fonds flamand pour l'audiovisuel (Vlaams Audiovisueel Fonds).

'War of the Worlds' est basé sur le classique de la littérature de H.G. Wells. Cette version s'inscrit toutefois dans le cadre européen contemporain. Howard Overman a signé l'adaptation.

Dans les rôles principaux, on retrouvera l'oscarisé Gabriel Byrne (The Usual Suspects, Louder Than Bombs), Elizabeth McGovern (Downton Abbey, The Wife), Léa Drucker (Custody, Les Grands Esprits), Guillaume Gouix (Les Revenants) et Adel Bencherif (Frères Ennemis, Un Prophète).

Cette co-production sera tournée entre autres à Londres, Bristol, Paris, dans la région de Bouillon et dans les Alpes. La première est programmée pour la fin de cette année. La réalisation des quatre derniers épisodes a été confiée à Richard Clark (Versailles, Innocent).

"C'est un honneur de pouvoir esquisser les contours d'un tel projet international et de pouvoir collaborer avec cette fantastique équipe", a commenté Gilles Coulier. "Je suis aussi particulièrement content d'avoir obtenu cette chance avec notre maison de production Wereldvrede, après seulement cinq ans d'existence."

Fox Europe/Africaa assurera la distribution télévisée dans une cinquantaine de pays.