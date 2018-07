"Ghoul" : la première série d'horreur indienne de Netflix

Après "Le Seigneur de Bombay", Netflix s'attaque au monde de l'horreur pour le marché indien avec sa nouvelle création originale "Ghoul". La nouveauté sera disponible le 24 août sur la plateforme de streaming.

Netflix continue sa percée sur le marché indien avec sa première série d'horreur originale, "Ghoul". Produite par Blumhouse, Ivanhoe et Phantom Films, la nouvelle série sera composée de trois épisodes et sera diffusée mondialement le 24 août prochain, d'après l'annonce publiée sur le compte Twitter de Netflix India.

Ecrite et réalisée par Patrick Graham, l'intrigue de cette série est tirée du folklore arabe. L'action suivra un prisonnier qui retournera la situation lors de son interrogatoire au sein d'un centre militaire, en révélant les secrets les plus honteux des interrogateurs d'une manière surnaturelle.

Les abonnés de Netflix retrouveront Manav Kaul et Radhika Apte, déjà au casting de la première série indienne du géant du streaming, "Le Seigneur de Bombay", en ligne depuis le 6 juillet. "Ghoul" marque la première incursion dans le monde de l'horreur pour l'Inde par la société Blumhouse après l'accord passé en 2014 avec Ivanhoe et Phantom Films visant à produire des films locaux en langue hindi.

Netflix vise à s'installer durablement sur le marché indien notamment avec les prochaines séries "Selection Day" et "Bard of Blood", co-produite par Red Chillies Entertainment. Dernièrement le géant américain a lancé sa première série originale indienne "Le Seigneur de Bombay" ("Sacred Games"), le 6 juillet, réalisée par Anurag Kashyap et Vikramaditya Motwane, déjà produite par Phantom Films.