"Game of Thrones", une aubaine pour le tourisme en Irlande du Nord

Game of Thrones : quand Winterfeld devient réalité - JT 19h30 - 22/04/2019 La huitième et dernière saison de Game of Thrones vient de sortir. Et pour les millions de fans que compte la série à travers le monde, le nec plus ultra, c'est de se rendre sur les lieux de tournage. Et parmi ces lieux, il y a l'univers médiéval de l'Irlande du Nord. La majorité de scènes de Game of Thrones y ont été tournées. Des lieux devenus théâtre de scènes cultes.