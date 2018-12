"Game of Thrones", "True Detective", "Veep"... Les 10 séries les plus attendues en 2019

Si l'année 2018 a été riche en séries télévisées, l'année 2019 s'annonce encore plus prenante sur nos petits écrans. Tandis que des nouvelles feront leur apparition, d'autres reviendront pour le plus grand bonheur des fans. De "Game of Thrones" à "Stranger Things" en passant par "Veep" et "The Handmaid's Tale", voici dix séries parmi les plus attendues à la télévision en 2019.

1. Game of Thrones L'ultime saison is coming. La série issue de l'univers de George R. R. Martin touche à sa fin avec cette huitième saison. Annoncée pour avril 2019, la chaîne de télévision américaine HBO n'a pas encore révélé la date exacte de diffusion. La guerre entre les morts et les vivants est sur le point d'éclater au Royaume des Sept Couronnes. Si Jon Snow a réuni les maisons Targaryen et Lannister, les marcheurs blancs et le Roi de la Nuit continuent leur avancée après avoir détruit le Mur, se rapprochant dangereusement de Winterfell. Six épisodes clôtureront la série.

2. True Detective La série policière sera de retour dès le 13 janvier sur HBO, et ce jusqu'au 3 mars, avec Mahershala Ali en vedette de cette nouvelle saison. L'acteur oscarisé pour "Moonlight" en 2017 incarnera le policier Wayne Hays, venu dans les Monts Ozarks pour enquêter sur un crime troublant. Cette troisième saison se déroulera sur trois périodes distinctes et suivra notre inspecteur hanté par cette affaire non-résolue.

3. Big Little Lies Après le succès monumental de la première saison, les filles de Monterey seront de retour pour une deuxième en 2019 sur HBO. Si la date de diffusion est gardée encore secrète pour le moment, les fans peuvent néanmoins s'attendre à sept nouveaux épisodes. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern et Zoë Kravitz reprendront leurs rôles respectifs.

4. Orange is the New Black Après sept saisons, les femmes de Litchfield vont être libérées après un ultime tour de piste. Comme son rival HBO, le géant américain n'a toujours pas dévoilé la date de diffusion de la série qui devrait pourtant arriver sur nos écrans courant 2019. Si l'on suit la logique des saisons précédentes, la dernière devrait également comporter 13 épisodes. Les fans pourraient éventuellement retrouver un jour leurs héroïnes puisque Lionsgate Television réfléchit déjà à une suite.

5. Stranger Things Peu d'éléments ont fuité concernant la troisième saison de la série de science-fiction. Pour faire patienter ses fans, Netflix a pourtant diffusé récemment un teaser dévoilant les titres des huit épisodes de cette prochaine saison : "Suzie, Do You Copy ?"," The Mall Rats", "The Case of the Missing Lifeguard", "The Sauna Test", "The Source", "The Birthday", "The Bite" et "The Battle of Starcourt". Tandis que la deuxième saison s'était déroulée pendant la période d'Halloween en 1984, la nouvelle aura lieu en été 1985. Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder et David Harbour reviendront dans la peau de leurs personnages respectifs.

6. Good Omens C'est la nouvelle série phare de Amazon Prime Video. Neil Gaiman signe l'adaptation du roman "Good Omens", qu'il a co-écrit avec Terry Pratchett. Portée à l'écran par le duo explosif David Tennant et Michael Sheen, l'histoire suit les envoyés du Paradis et de l'Enfer sur Terre tentant d'éviter l'Apocalypse. Une pléiade d'acteurs et d'actrices complètent le casting tels que Jon Hamm, Miranda Richardson et Nick Offerman.

7. Peaky Blinders La famille Shelby n'est pas prête à fermer boutique. Tommy, interprété par Cillian Murphy, sera de retour dans la cinquième saison de la série à succès. L'histoire se déroulera lors de la crise économique de 1929. Diffusée précédemment sur BBC Two, la série "Peaky Blinders" sera finalement sur BBC One l'an prochain ainsi que sur Netflix à l'international.

8. Veep Elle reprendra son mandat le dimanche 22 avril sur HBO. Julia Louis-Dreyfus, l'interprète de la présidente Selina Meyer, reviendra dans la septième et ultime saison de "Veep", deux ans après la fin de la saison six. Le tournage avait été retardé pour que l'actrice principale puisse subir sa chimiothérapie pour soigner son cancer du sein.

9. The Handmaid's Tale Si la saison deux n'a pas remporté autant de succès que la première, la chaîne américaine a quand même renouvelé la série diffusée par Hulu pour une troisième fournée. Elisabeth Moss et Samira Wiley seront de retour courant 2019 dans l'histoire issue du roman de Margaret Atwood.