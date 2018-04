"Game of Thrones : The Touring Exhibition" : l'exposition arrive à Paris cet été

La série phénomène de HBO "Game of Thrones" aura le droit à une exposition exceptionnelle du 1er juin au 2 septembre 2018, dans le parc des expositions, porte de Versailles à Paris. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site de l'évènement au prix de 19,90€ pour les adultes.

Sur 2000 mètres carrés, les fans de l'univers de George R. R. Martin pourront admirer les accessoires, les costumes et autres décors authentiques de la série plébiscitée. Une expérience unique qui permettra de voyager dans tout Westeros de façon "immersive". Entre les décors de Chateaunoir, Meereen, et par-delà le Mur, les visiteurs pourront également admirer l'imposant Trône de Fer.

Paris devient ainsi la deuxième ville au monde à découvrir cette exposition immersive après Barcelone (Espagne) à l'automne dernier. La capitale française avait déjà accueilli en 2015 une exposition dédiée à "Game of Thrones", au Carrousel du Louvres. A l'époque, les places s'étaient vendues en moins de deux heures.

A l'occasion du retour de "Game of Thrones" à Paris, la Fnac de Saint-Lazare offrira un premier avant-goût dès ce week-end. Les 28 et 29 avril, le désormais célèbre trône de fer, objet de convoitise des différentes familles de Westeros, sera installé au sein du magasin. Les fans pourront même s'y asseoir et prendre la pose pour une photo souvenir (le samedi de 10h à 20h et le dimanche entre 11h et 19h).

La dernière saison de "Game of Thrones" est attendue pour 2019 sur HBO aux Etats-Unis.

"Game of Thrones : The Touring Exhibition"

Du 1er juin au 2 septembre au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris

Tous les jours de 10h à 19h, jusqu'à 22h le samedi

Tarif : 19,90€ (adultes), 6€ (audioguide)

Pour voir la bande-annonce de "Game of Thrones : The Touring Exhibition" :