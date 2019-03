"Game of Thrones" saison huit : HBO dévoile une première bande-annonce

Si beaucoup d'images de l'ultime saison de "Game of Thrones" avaient déjà été diffusées par la chaîne américaine, cette dernière a révélé ce mardi la première bande-annonce officielle de ce huitième chapitre attendu aux Etats-Unis le 14 avril prochain à 21 heures.

Les fans de "Game of Thrones" n'ont jamais été aussi près de découvrir le dénouement de leur série préférée. Absente du petit écran depuis le 27 août 2017, la fiction revient dans un mois pour apporter ses conclusions. Et pour patienter, HBO a dévoilé le premier trailer de la saison.

Il s'ouvre sur Arya Stark (Maisie Williams) qui s'enfuit pour échapper à la mort. La bataille tant attendue tout au long de la série est imminente. On aperçoit Jon Snow (Kit Harington) et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) s'y préparer.

Cette huitième saison sera composée de six épisodes, un de moins que la précédente, qui pourront durer jusqu'à 90 minutes. Elle sera réalisée par David Nutter, Miguel Sapochnik et par les deux créateurs de la série, David Benioff et Dan Weiss.

En Belgique, les téléspectateurs pourront découvrir le final de la fiction sur BeTV.