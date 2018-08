"Game of Thrones" saison 8 : HBO dévoile un premier aperçu vidéo

La chaîne américaine a profité du final de "Sharp Objects", diffusé dimanche soir aux Etats-Unis, pour faire découvrir aux téléspectateurs des images exclusives de plusieurs séries à venir sur HBO en 2019.

La dernière saison de "Game of Thrones" est au centre d'une vidéo promotionnelle de HBO qui annonce le retour de "Big Little Lies", "Veep", "Barry" et "True Detective", et l'arrivée de "Pod save America" et "Camping".

On y voit Jon Snow (Kit Harington) qui retrouve sa demi-sœur Sansa Stark (Sophie Turner). Dans une autre scène, Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) évite une hache lancée par Gendry (Joe Dempsie).