"Game of Thrones", la série de tous les superlatifs

La plus chère, la plus regardée, la plus piratée, la plus récompensée... "Game of Thrones" - "Le Trône de fer", en français - dont la huitième et dernière saison sera diffusée à partir du 14 avril dans 186 pays, cumule les records.

Lancée en 2011, "Game of Thrones", GOT pour les intimes, a séduit de plus en plus de spectateurs, saison après saison. Elle devient la série la plus regardée de HBO en 2014, détrônant "Les Sopranos". Le dernier épisode de la saison 7 a été suivi en direct par 16,5 millions de fans aux Etats-Unis, un record absolu pour une série TV. En moyenne, selon HBO, les épisodes de la dernière saison ont été regardés par plus de 30 millions de personnes outre-Atlantique.

Kit Harington et Emilia Clarke dans les peaux de Jon Snow et Daenerys Targaryen - © Helen Sloan/HBO

Budget colossal

La huitième saison est annoncée comme la plus chère de l'histoire des séries, avec un budget de 15 millions de dollars par épisode, soit 90 millions pour les 6 épisodes. Entre les effets spéciaux, les aléas des décors naturels et le cachet des acteurs (plus d'1,1 million de dollars par épisode pour les cinq principaux), les compteurs s'affolent, d'autant que les épisodes de cette dernière saison sont plus longs, 1h20 pour les trois derniers, comme des longs métrages. Le pilote a lui seul avait coûté près de 10 millions de dollars et la saison la plus chère, la 7, a coûté 100 millions.

Un investissement rentable : selon le New York Times, la franchise rapporte 1 milliard de dollars par an à HBO. C'est aussi la série la plus récompensée des Emmy awards avec au total 47 prix.