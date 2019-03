"Game of Thrones" : la saison 8 durera moins de sept heures

HBO a dévoilé des détails de programmation relatifs à la saison 8 de "Game of Thrones", qui sera diffusée à partir du 14 avril 2019. La longueur des six épisodes qui la compose n'est plus un secret pour les fans.

HBO a révélé la durée des deux premiers épisodes de la saison 8. Le listing des quatre derniers épisodes, non publié, reste accessible publiquement. La chaîne américaine a alloué 54 minutes au premier épisode et 58 minutes à l'épisode 2.

Un habitué du site non officiel Winter is Coming a ensuite deviné les identifiants des autres épisodes, découvrant ainsi la durée de l'épisode 3 (1 heure), de l'épisode 4 (1 heure et 18 minutes), de l'épisode 5 (1 heure 20 minutes) et de l'épisode 6 (1 heure 20 minutes).

En résumé, la plus courte des saisons de la série HBO contient trois de ses plus longs épisodes. Les trois derniers épisodes de la saison 8 dépassent les 68 minutes du dernier épisode de la saison 6 "The Winds of Winter"("Les Vents de l'hiver") et les deux derniers égalent les 80 minutes de l'épisode de clôture de la saison 7, "The Dragon and the Wolf"("Le Dragon et le loup").

Avec un total de 6 heures et 50 minutes, la saison 8 reste la plus courte des saisons de la série, avec une demi-heure de moins que la saison 7. HBO prépare déjà un spin-off appelé "The Long Night", qui entrera en phase de production à la mi-2019. Les fans pourront découvrir de nouvelles aventures à Westeros.