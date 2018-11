"Game of Thrones" : l'ultime saison débarque en avril 2019

Elle est l'une des séries les plus attendues dans le monde. "Game of Thrones" revient titiller la curiosité de ses fans à travers un nouveau trailer annonçant la date de la diffusion de l'ultime saison. Diffusé aux Etats-Unis sur HBO et en Belgique sur BeTV, le dernier chapitre sera disponible dès avril 2019.

La fin est proche. La chaîne payante HBO vient de dévoiler un trailer exclusif sur son compte Twitter pour annoncer la prochaine diffusion de l'ultime saison. A travers une courte vidéo retraçant "les batailles", "les trahisons", "les périls", "les combats", "les sacrifices" et "les morts", la chaîne revient sur les sept saisons de la série culte.

Pour découvrir la huitième et dernière saison sur la chaîne câblée, il faudra attendre quelques mois de plus et plus précisément avril 2019. En Belgique, la chaîne payante BeTV diffusera les derniers épisodes de la saga, 24 heures après sa diffusion sur le sol américain. Pour le moment, la production garde la date exacte de la diffusion encore secrète.

Le dernier chapitre de la série sera composé de six épisodes, avait annoncé Casey Bloys, le président des programmes de HBO. Pourtant, même si cette période touche à sa fin, le monde de Westeros n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Cinq prequels sont d'ores et déjà en développement et devraient ravir les fans de l'univers de George R. R. Martin.