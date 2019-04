"Game of Thrones", "Killing Eve", "Fosse/Verdon"... Les séries à ne pas manquer en avril

Entre l'ultime saison de "Game of Thrones", la suite de "Killing Eve" et "Marvel's Cloak & Dagger", l'arrivée de Gad Elmaleh sur Netflix et la reformation du duo "Fosse/Verdon", le mois d'avril s'annonce chargé en séries.

Avec Sandra Oh et Jodie Comer Le 7 avril sur BBC America

L'obsession revient pour une deuxième saison. Après avoir poignardé Villanelle, l'agent Polastri sera de nouveaux sur ses traces pour tenter de retrouver la tueuse en série. Si Villanelle a réussi à s'échapper malgré des blessures graves, c'est pour mieux renouer avec ses pulsions meurtrières et ses anciens démons. Le jeu du chat et de la souris continue.

Une plongée dans l'histoire d'amour entre le chorégraphe Bob Fosse et sa meilleure danseuse, Gwen Verdon. Dans le milieu impitoyable de Broadway, leur rencontre a changé pour toujours le paysage du divertissement américain, non sans sacrifices...

Game of Thrones

L'hiver est là et la guerre pour le trône de fer fait toujours rage entre les maisons Stark, Lannister et Targaryen. Pourtant, le Roi de la Nuit continue d'avancer sur les terres du Royaume des Sept Couronnes, bien décidé à tout détruire sur son passage. Jon Snow, Daenerys, Arya, Sansa et Cersei survivront-ils à la guerre qui importe le plus, celle des vivants contre les morts ?

Avec Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington

Le 14 avril sur HBO