"Game of Thrones" : HBO dévoile les premières images de la dernière saison

En attendant la bande-annonce officielle de la huitième et ultime saison de "Game of Thrones", qui devrait arriver courant mars, la chaîne câblée HBO vient d'offrir un cadeau à ses fans ou plutôt quatorze cadeaux. A travers quatorze images inédites, les personnages du "Royaume des Sept Couronnes" se dévoilent offrant ainsi un premier aperçu de ce qui attend les téléspectateurs le 14 avril prochain.

L'hiver est bien arrivé chez HBO. A un peu plus de deux mois de la diffusion de l'ultime saison de "Game of Thrones", la chaîne payante vient de dévoiler quatorze clichés inédits avec les stars de la série. Kit Harrington, Emilia Clarke, Lena Headey ou encore Peter Dinklage et Maisie Williams prennent notamment la pause dans la peau de leurs personnages à présent devenus cultes.

Alors que les fans s'impatientent, la production a offert un premier aperçu de la dernière saison dont la diffusion est attendue pour le dimanche 14 avril prochain sur la chaîne câblée. Des images exclusives, cadrées de très près sur les différents héros de la série épique. On y retrouve Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya, Bran, et Sansa Stark, Cersei, Jaime et Tyrion Lannister, Davos Mervault, Sam, Brienne de Torth et Varys. Même si ces premières photographies ne laissent aucun autre indice quant à l'issue de l'histoire, elles offrent néanmoins la confirmation que ces personnages sont toujours en vie, pour le moment.

Début janvier, les aficionados de l'adaptation des romans de George R. R. Martin avaient pu découvrir un premier teaser de moins de deux minutes. Plein de mystère, on y voyait déjà Jon Snow ainsi que la rencontre tant attendue entre Sansa Stark et Daenerys Targaryen alors que cette dernière arrivait à Winterfell. Six épisodes de 90 minutes environ composeront la huitième saison. En France, la chaîne payante OCS propose les épisodes de "Game of Thrones" au lendemain de sa diffusion américaine.

Le dernier épisode diffusé à l'antenne remonte au 27 août 2017 alors que la saison 7 s'achevait en apothéose avec 16.5 millions de téléspectateurs américains présents devant leur télévision, marquant ainsi l'une des plus grosses audiences dans l'univers des séries.

Pour voir les images inédites sur le site officiel