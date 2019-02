"Game of Thrones", "Big Little Lies", "Veep" : HBO dévoile des images inédites

La chaîne câblée américaine a profité de l'ébullition des Oscars pour diffuser un spot publicitaire dévoilant des images inédites de ses séries les plus populaires. "Game of Thrones", "Big Little Lies", "Catherine the Great" ou encore "Veep", le programme de la nouvelle saison sur HBO s'annonce exceptionnel. La série inspirée de l'oeuvre de George R.R. Martin a notamment fait le buzz.

C'est sans doute la chaîne de télévision la plus importante aux Etats-Unis. Avec ses séries télévisées parmi les plus regardées dans le monde, HBO s'est imposée comme un leader incontournable dans le paysage audiovisuel. La chaîne payante a profité de la 91 cérémonie des Oscars pour dévoiler des images inédites de ses programmes les plus attendus. Les spectateurs ont pu ainsi découvrir des nouvelles scènes de leurs séries préférées à l'image de "Game of Thrones" ou encore "Big Little Lies", toutes les deux plusieurs fois plébiscitées par le public et les professionnels.

"Game of Thrones" se dévoile avec parcimonie

En premier lieu, la série épique a offert un cadeau à ses fans pressés de découvrir enfin l'épilogue de l'histoire écrite par George R. R. Martin. Alors que la huitième et ultime saison débarquera sur l'antenne de HBO le 14 avril prochain, les téléspectateurs ont pu découvrir une très courte scène avec Arya, jouée par Maisie Williams, admirant le dragon de Daenerys Targaryen survoler les troupes marchant sur Winterfell. Un premier teaser avait précédemment dévoilé la rencontre entre Sansa Stark et la Khaleesi lors de son arrivée dans le royaume du Nord avec Jon Snow.

Un aperçu de Meryl Streep dans "Big Little Lies"

Si HBO avait révélé, en janvier 2018, l'arrivée de Meryl Streep dans la deuxième saison de "Big Little Lies", les téléspectateurs ont enfin pu la découvrir dans la peau de Mary Louise Wright, la belle-mère de Céleste, incarnée par Nicole Kidman. Suite aux terribles événements survenus à la fin de la saison 1 avec la mort de Perry Wright, sa mère Mary Louise cherche des réponses à ses questions en demandant : "Je veux savoir ce qu'il s'est passé cette nuit là". Nicole Kidman, Reese Withersppon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz et Laura Dern font également une première apparition. Nicole Kidman avait déjà partagé un premier cliché de Meryl Streep lors du tournage en avril 2018.

"Veep" avec Julia Louis-Dreyfus et "Deadwood" avec Ian McShane

Julia Louis-Dreyfus fera ses adieux à "Veep" dans la dernière saison qui sera diffusée dès le 31 mars prochain. La série hilarante avait déjà partagé la première bande-annonce de la septième et ultime saison qui promet un bouquet final en beauté.

Dieu implacable dans "American Gods" sur Amazon Prime Video dont la deuxième saison arrivera en mars prochain, Ian McShane reprendra son rôle de proxénète, Al Swearengen, dans l'adaptation de la série "Deadwood" en téléfilm. D'autres nouvelles séries telles que "Euphoria" avec Zendaya ou encore la deuxième saison de la série primée "Barry" ont dévoilé un premier aperçu. HBO a notamment mis en avant l'oscarisée Regina King à l'affiche de la nouvelle série "Watchmen", Emma Thompson dans "Years and Years" et Helen Mirren dans la mini-série "Catherine the Great".