"Game of Thrones" : 100 millions de tweets pour la série en 2019

A l'occasion de la fin de la série épique de HBO, Twitter dévoile des chiffres concernant le nombre de tweets comptabilisés durant toute la saison ou les personnages préférés mentionnés par les abonnés. L'épisode 3 reste l'épisode le plus commenté et Arya est le personnage le plus cité par les twittos.

Si bon nombre de fans ont été déçus par le sort réservé à la série, le réseau social Twitter a annoncé que "Game of Thrones" avait généré 100 millions de tweets en 2019. Un final en apothéose qui a couronné Arya Stark (Maisie Williams) personnage le plus mentionné de toute la saison 8, devant Danerys (Emilia Clark) et Cersei (Lena Headey). Un podium exclusivement féminin.

Or, c'est le personnage interprété par Kit Harrington, Jon Snow, qui a reçu le plus de mentions lors de l'épisode final diffusé ce dimanche 19 mai. Bran et Drogon occupent le reste du classement. A noter, que même le compagnon à quatre pattes de Jon Snow, son loup Ghost, a recueilli à lui seul plus de 100.000 tweets.

Lors de cette même soirée, l'actrice et artiste Janelle Monae a posté le tweet de célébrité le plus partagé.

Bilan de la saison

Si la saison entière a comptabilisé 100 millions de tweets lors de sa diffusion, le dernier épisode n'a pas été le plus commenté de la saison. C'est le troisième, intitulé "The Long Night" qui remporte la palme, suivi de l'ultime épisode "The Iron Throne" et du cinquième "The Bells". Le troisième épisode avait battu tous les records en comptabilisant plus de 7,8 millions de tweets. Une place tenue auparavant par "Winterfell", le premier épisode de l'ultime saison avec 5 millions de tweets. Twitter ne mentionne pas le nombre exact de tweets.

Sans surprise, les Etats-Unis se place à la tête des pays ayant le plus tweeté sur la série pour cette huitième saison. Le Brésil et le Royaume-Uni se placent deuxième et troisième. La France n'arrive qu'à la quatrième place.

Pour aller plus loin, Twitter indique que le moment qui cumule le plus de tweets pour cette saison est la fin du dernier épisode avec plus de 66.000 tweets.

Les personnages les plus mentionnés de l'épisode 6 de la saison 8

1. Jon Snow

2. Bran

3. Drogon

4. Sansa

5. Daenerys

Classement des épisodes les plus commentés de la saison 8, par volume de Tweets



1. Episode 3 The Long Night

2. Episode 6 The Iron Throne

3. Episode 5 The Bells

4. Episode 1 Winterfell

5. Episode 4 The Last of the Starks

6. Episode 2 A Knight of the Seven Kingdoms



Les personnages les plus mentionnés de toute la saison 8

1. Arya

2. Daenerys

3. Cersei

4. Jon

5. Sansa

6. Night King

7. Bran

8. Jaime

9. Tyrion

10. Brienne

Les 5 pays ayant le plus tweeté à propos de Game of Thrones cette saison

1. Etats-Unis

2. Brésil

3. Royaume-Uni

4. France

5. Espagne