L'humoriste français continue son aventure avec Netflix à travers une nouvelle série originale, "Huge en France" qui sera disponible dès le 12 avril. Les spectateurs découvriront l'aventure américaine de Gad Elmaleh qui souhaite se rapprocher de son fils. Une histoire largement inspirée de sa propre vie.

"Huge in France", reviendra sur la vie de Gad Elmaleh alors qu'il débarque aux Etats-Unis pour renouer avec son fils adolescent. Disponible à partir du 12 avril, la série originale de Netflix s'est largement inspirée de la vie de l'acteur comme le montre la bande-annonce tout juste mise en ligne.

Co-produite entre autres par Gad Elmaleh, la série suivra son aventure sur le sol américain. Immense star en France, l'humoriste va se confronter à un nouvel anonymat aux Etats-Unis. Il décide de tout plaquer pour se rapprocher de son fils vivant à Los Angeles qui souhaite devenir mannequin. Pour l'aider, Gad va devoir s'adapter à sa nouvelle vie sans les avantages qu'il a en France.

Erinn Hayes, Jordan Ver Hoeve, Scott Keiji Takeda et Matthew Del Negro complètent le casting. Andy Mogel et Jarrad Paul en sont les showrunners et co-réalisateurs.

Installé depuis quelques années sur la côte californienne, l'humoriste français a réellement décidé de repartir à zéro aux Etats-Unis en lançant un spectacle inédit en anglais, intitulé "Oh My Gad" et est également le père d'un jeune homme de 18 ans, baptisé Noé.

Gad Elmaleh a déjà collaboré avec Netflix à travers son spectacle "Gad Elmaleh part en live", sorti en janvier 2017 sur la plateforme américaine puis pour son premier spectacle en anglais, "American Dream", lancé en 2018, où il critique avec humour l'"American way of life".