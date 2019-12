FX développe une série adaptée de "Carrie", le premier roman de Stephen King

Après le film d’horreur américain dirigé par Brian De Palma, "Carrie au bal du diable", sorti en 1976, FX a commandé une nouvelle version du roman de Stephen King, cette fois adaptée en mini-série, révèle le site Collider. Pour succéder à la série "Fargo", la chaîne de télévision américaine FX fait équipe avec MGM Television dans ce projet encore très peu avancé. Le scénariste, qui réécrira pour le petit écran le célèbre livre de Stephen King publié en 1974, n’a pas encore été trouvé. L’histoire est celle de Carrietta White, une lycéenne de seize ans mal dans sa peau, qui utilise ses pouvoirs de télékinésie pour se venger des humiliations qu’elle subit. Une revanche qui la conduira à détruire la ville fictive de Chamberlain dans le Maine.

Outre le film de Brian De Palma, plusieurs autres adaptations ont été réalisées depuis la sortie du roman. La plus récente est un long-métrage de Kimberly Peirce, intitulé "Carrie, la vengeance", avec Chloe Grace Moretz dans le rôle-titre. Une comédie musicale avait même été jouée à Broadway en 1988 et en 2012, malgré un succès mitigé. Si cette mini-série aboutit, elle s’ajoutera à un certain nombre d’autres œuvres de l’auteur qui sont prochainement attendues à la télévision : MGM a acheté les droits de la nouvelle "Celui qui garde le ver" ("Jerusalem’s Lot" en version originale). Apple prépare "Histoire de Lisey" ("Lisey’s Story"), Amazon diffusera "La Tour sombre" ("The Dark Tower") tandis qu’HBO proposera "L’Outsider" avec Ben Mendelsohn ("Rogue One : A Star Wars Story", "Bloodline").