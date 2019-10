Freddie Prinze Jr. jouera dans la suite de "Punky Brewster"

La suite de la série "Punky Brewster" se dessine de plus en plus. D'après les médias américains, Freddie Prinze Jr. ("Scooby Doo") vient de rejoindre le casting du projet qui sera proposé pour le site de streaming de NBCUniversal. L'acteur américain y jouera le rôle de Travis, l'ex-mari de Punky, un musicien souvent tout en tournée qui cultive son rôle de père et la flamme avec son ex-femme.

Diffusée dans les années 80 sur NBC, la série originale suivait la vie de Punky Brewster, une jeune fille abandonnée par ses parents puis adoptée par Henry Warnimont, vieux photographe. Plus de 30 ans après l'arrêt de la fiction sa suite s'intéressera à Punky, désormais mère de trois enfants, tentant de remettre sa vie sur les rails. Sur son chemin, elle fera la rencontre d'Izzy, une petite fille qui lui fera penser à elle lorsqu'elle était enfant.

Le créateur de la série originale, David Duclon, en sera l'un des producteurs exécutifs avec Steve et Jim Armogida ("School of Rock") qui tiendront également les rôles des scénaristes. Jonathan Judge ("Life in Pieces") signera la réalisation de l'épisode pilote.

Freddie Prinze Jr, le mari de Sarah Michelle Gellar ("Buffy"), a dernièrement prêté sa voix à l'un des personnages de la série "Star Wars : Rebels". Il a également joué dans les séries "Bones", "Witches of East End" et "24 heures chrono".