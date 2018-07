"Frasier" de retour à la télévision ?

Après le retour de "Charmed", "Will & Grace" et bientôt "Buffy contre les vampires", c'est au tour de "Frasier" de retouver les plateaux de télévision. La série culte des années 90 pourrait bien faire son retour au petit écran. L'acteur principal Kelsey Grammer serait en pleines discussions pour un possible reboot de la série avec les studios de CBS.

Pour le moment l'interprète de Frasier Crane est encore au stade de l'étude de plusieurs scénarios pour continuer la série ou la relancer avec des nouveaux personnages ayant toujours un lien avec l'histoire originale.

La série suivait Frasier Crane, un psychiatre à la radio qui voit sa vie bouleversée lorsqu'il doit recueillir son père handicapé, un ancien policier blessé en service. Le père et son fils doivent cohabiter tant bien que mal. Pour échapper à cette ambiance morose, Frasier peut compter sur son frère Niles pour discuter et critiquer tout ce qui l'entoure.

Pendant onze saisons, de 1993 à 2004, la série "Frasier", spin-off de "Cheers", a fait les beaux jours de NBC . Au total, la série a remporté 37 Emmy Awards. Son dernier épisode a été regardé par plus de 33 millions d'Américains.

Si les négociations aboutissent, "Frasier" entrerait dans la longue liste des anciennes séries télévisées remises au goût du jour comme "Will & Grace", qui reviendra à la rentrée pour une deuxième saison sur NBC, ou "Sabrina, l'apprentie sorcière de retour prochainement sur Netflix. Le classique "Roseanne" de ABC a vu son futur s'assombrir après le renvoi de son actrice principal Roseanne Barr mais un spin-off a été commandé, "The Conners", qui arrivera dès l'automne sur la chaîne.

Plus récemment, le retour de "Buffy contre les vampires" avec une héroïne noire a fait le buzz lors du dernier Comic Con à San Diego. La nostalgie des anciennes séries semblent être en vogue à Hollywood.