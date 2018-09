France Télévisions va adapter le dernier roman de Guillaume Musso

"La Jeune fille et la nuit", le dernier roman de l'écrivain français Guillaume Musso, va être adapté en une mini-série de six épisodes par France Télévisions, rapporte Allociné. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée concernant la diffusion de ce nouveau programme ni la chaîne sur laquelle la série sera diffusée.

Selon les informations reccueillies par le site d'Allociné, France Télévisions va adapter "La Jeune fille et la nuit", le dernier roman de Guillaume Musso paru le 24 avril 2018. Une annonce réalisée lors du festival de la fiction TV de La Rochelle qui s'est déroulé du 12 au 16 septembre derniers.

Lors d'une conférence de presse, France Télévisions a annoncé qu'une mini-série de six épisodes de 52 minutes était en développement. Une adaptation sous l'égide du producteur Sydney Gallonde avec sa société de production Make It Happen Studio, qui est déjà derrière les adaptations de trois romans "Une chance de trop" et "Juste un Regard" d'Harlan Coben et "La Faute" de Paula Daly. Pour le moment, France Télévision n'a pas communiqué le ou les noms des scénaristes ni la chaîne sur laquelle la mini-série sera diffusée.

Le bestseller de l'été 2018

Dans "La Jeune fille et la nuit", le romancier français a choisi pour décor la Côté d'Azur, de l'hiver 1992 jusqu'au printemps 2017. A 19 ans, Vinca Rockwell, une étudiante brillante, s'enfuit avec son professeur de philosophie, avec qui elle entretenait une relation secrète, un soir en plein hiver en 1992. Dès lors, personne ne la reverra. Vingt-cinq ans après, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient auparavant inséparables, se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves alors qu'ils avaient cessé de se parler depuis la fin de leurs études. Et pour cause, ces anciens meilleurs amis de Vinca ont commis un meurtre vingt-ans plus tôt et ont emmuré le corps dans le gymnase du lycée qui doit être à présent détruit pour construire un nouveau bâtiment. La vérité va alors éclater.

Outre le bestseller de Guillaume Musso, France Télévision adaptera également le roman d'Angel Wagenstein, "Adieu Shanghai" à travers six épisodes de 52 minutes.

Deux romans de Guillaume Musso ont déjà été adaptés au cinéma,"Parce que je t'aime" qui a inspiré "La Traversée" en 2012, et "Et après" sorti en 2008.