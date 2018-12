France Télévisions prépare une nouvelle série quotidienne pour France Ô

France Télévisions prépare une nouvelle série policière quotidienne, "OPJ, Pacifique Sud", qui sera tournée en Nouvelle-Calédonie pour une diffusion en novembre 2019 sur France Ô, chaîne appelée à disparaître de la TNT à l'horizon 2020. Il s'agira du troisième feuilleton quotidien de France Télévisions, avec Plus belle la vie sur France 3 et Un si grand soleil sur France 2.

La série (50 épisodes de 26 minutes) est produite par Terence films, qui produisait déjà la série quotidienne "Cut" pour France Ô (6 saisons tournées à la Réunion). Cette fiction, dont le tournage débutera en mars avec l'appui de Nouvelle-Calédonie la 1ère, "allie l'ambition éditoriale sur la vie en Outre-mer et la participation active des acteurs de l'audiovisuel local, et des techniciens et comédiens du bassin océanien", souligne le groupe dans un communiqué.

Comme pour Cut, la diffusion sera à la fois quotidienne en journée et hebdomadaire en prime time. La saison 1 met en scène Clarissa, capitaine de police d'origine réunionnaise, commandante de brigade dans un quartier populaire de Nouméa. Pivot d'une équipe d'officiers de police judiciaire, elle mène de front sa vie de mère, seule et responsable de deux enfants, détaille France Télévisions.

Si une deuxième saison voit le jour, elle pourrait être diffusée sur les autres chaînes du groupe (France 2, France 3, France 5), France Ô étant appelée à disparaître aux côtés de France 4 d'ici à 2020 dans le cadre d'un plan d'économies. Le groupe s'est engagé à renforcer la présence de l'Outremer sur ses autres chaînes pour compenser sa fermeture, avec des programmes dédiés "au moins une fois par mois".

En 2019, France 3 diffusera notamment à 21h00 "Un Mensonge oublié", qui retrace l'histoire des enfants de la Creuse déportés de l'île de la Réunion (1963 - 1982), et le groupe indique que plusieurs autres projets sont en écriture pour des tournages 2019 dans les Outremer.