Festival de Télévision de Monte-Carlo : "La Casa de Papel" et "L'Arme fatale" grands vainqueurs

Alors que le 58e Festival de Télévision de Monte-Carlo s'est achevé mardi 19 juin à Monaco, les meilleures séries du moment ont été récompensées à l'image de "La Casa de Papel", meilleure série dramatique et "L'Arme fatale" qui affiche la meilleure audience à l'internationale avec 31.9 millions de téléspectateurs.

Du 15 au 19 juin, Monaco a vu débarquer les stars du petit écran à l'occasion de la 58e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Ce festival a récompensé les meilleures séries télévisés dans plusieurs catégories lors de la cérémonie des Nymphes d'Or au Grimaldi Forum à Monaco.

Véritable succès dans le monde grâce à Netflix, "La Casa de Papel" a raflé le prix de la meilleure série dramatique tandis que "The End of The F***ing World" a remporté celui de la meilleure série comique. Dans la catégorie "programme long de fiction", Ewan McGregor a décroché le prix du meilleur acteur et Sinéad Keenan ("Little Boy Blue") celui de la meilleure actrice.

Lors de ce festival, les programmes les plus performants en terme d'audience ont également été récompensés à l'occasion de la treizième édition du "Prix de l'audience TV internationale". La série "Scorpion" arrive en tête de la catégorie "série tv action et science-fiction" avec 20.8 millions de téléspectateurs, "L'Arme fatale" a attiré 31.9 millions de personnes et décroche la première place dans la catégorie "séries TV Crime". Quand aux "Telenovelas/Soap operas", c'est "Amour, Gloire et Beauté" qui arrive en tête avec 10.6 millions de téléspectateurs.