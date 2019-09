Festival de la Fiction TV de la Rochelle : 2 programmes RTBF récompensés

INVISIBLE HEROES - Trailer (English Subtitles) - 15/09/2019 Invisible Heroes is a six-part TV series that tells the heroic tale of young Finnish diplomats in Chile during 1973’s infamous military coup. Finnish diplomats Tapani Brotherus and Ilkka Jaamala along with Tapani’s wife Lysa Brotherus helped over 2000 left-wing Chileans escape the military junta’s persecution. The Finns acted without official authorization while Swedish ambassador Harald Edelstam was the most visible defendant of human rights with the backing of Sweden’s Prime Minister, Olof Palme. Finns were the invisible heroes. Cast: Pelle Heikkilä, Sophia Heikkilä, Ilkka Villi, Aksa Korttila, Mikael Persbrandt, Sönke Möhring, Gastón Salgado, Néstor Cantillana, Paola Lattus, Christián Carvajal and Juan Cano Head Writer: Tarja Kylmä Script Writers: Tarja Kylmä and Manuela Infante Conceptual Director: Mika Kurvinen Directors: Mika Kurvinen and Alicia Scherson Director of Photography: Harri Halonen F.S.C. Art Director: Constanza Pizarro Costume Designers: Francisca Román and Elina Lario VFX Supervisor: Samuli Torssonen Editors: Nina Ijäs and Jussi Rautaniemi Sound Designer: Olli Huhtanen Composer: Timo Hietala Producers: Pete Eklund / Kaiho Republic, Pekka Ruohoranta / YLE, Leonora González Jelincic / Parox and Sergio Gándara Godoy / Parox Executive Producer: Jarmo Lampela / YLE Delegate Producer: Liisa Penttilä-Asikainen / Kaiho Republic Production company: Kaiho Republic with Parox World premiere: April 21st 2019 at YLE (Finnish Broadcasting company) World sales: Eccho Rights