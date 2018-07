"Euphoria" : Drake produira une série pour HBO

Après avoir été l'un des acteurs principaux de la série "Degrassi : La Nouvelle Génération" en interprétant Jimmy Brooks entre 2001 et 2009, le rappeur revient à la télévision pour produire une série dramatique avec l'ancienne égérie de Disney, Zendaya, dans le rôle-titre, rapporte Variety.

Inspirée de la série israëlienne "HOT", "Euphoria" suit un groupe de lycéens perdus entre les drogues, le sexe, leur quête d'identité, les réseaux sociaux, l'amour et l'amitié. Zendaya, connue pour avoir joué Raquel Blue dans la série de Disney Channel "Shake It Up", fait partie du casting, tout comme Storm Reid, Maude Apatow, Brian "Astro" Bradley, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Hunter Schafer et Sydney Sweeney.

Sam Levinson, le scénariste de "The Wizard Of Lies", écrira tous les épisodes de la série et la produira, aux côtés -entre autres- de Drake, Future the Prince, et le duo qui a créé la série originale, Ron Leshem et Daphna Levin.

Le pilote sera réalisé par Augustine Frizzel après avoir été commandé par HBO en mars dernier.