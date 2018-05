Épilogue pour "The Staircase", pionnier de la série documentaire criminelle

Première d'un genre aujourd'hui omniprésent à la télévision, la série documentaire criminelle "The Staircase" ("Soupçons") revient sur Netflix pour trois derniers volets qui clôturent une saga judiciaire de 16 ans, plongée en profondeur dans le système judiciaire américain.

"Making a Murderer", "The Keepers", "The Jinx", "O.J.: Made in America": ces séries, séquencées comme une fiction autour d'une affaire criminelle, se multiplient depuis trois ans. Mais en février 2002, lorsque Jean-Xavier de Lestrade pose sa caméra en Caroline du Nord pour filmer les prémices d'une affaire locale, le format n'existe pas encore. Oscarisé la même année pour "Un coupable idéal", le réalisateur français n'avait d'ailleurs pas en tête une série, mais un documentaire de deux heures, commandé par la chaîne américaine HBO et Canal+.

Au départ, une affaire assez peu spectaculaire, au retentissement uniquement local. Mais Jean-Xavier de Lestrade est intéressé par l'idée "qu'il y ait des doutes" dans le dossier Michael Peterson, un écrivain accusé d'avoir tué, le 9 décembre 2001, son épouse Kathleen qui a, selon lui, fait une chute mortelle dans l'escalier.

Attiré aussi par la personnalité de Peterson, il se lance. "C'est toujours un pari", dit-il lors d'un récent passage à New York pour le festival de Tribeca. "Personne ne pouvait imaginer, moi le premier, que l'histoire allait se développer comme ça." La suite, ce sont de multiples rebondissements, une ancienne affaire qui s'invite dans la nouvelle, la révélation de la bisexualité de l'accusé, et surtout un expert véreux qui change le cours du dossier.

Le documentaire de deux heures se transforme en huit épisodes de 45 minutes, diffusés en 2004, suivis d'un nouveau film de deux heures en 2013, et finalement de trois derniers épisodes cette année. "Ce n'est que parce qu'on est indépendant, qu'on est une petite structure, qu'on pouvait prendre ce genre de pari", dit le réalisateur. "On s'est fait peur."