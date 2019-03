Enfin une date pour "The Politician", la nouvelle série de Ryan Murphy

Netflix proposera dès la rentrée la nouvelle série du créateur Ryan Murphy. "The Politicians" réunira Gwyneth Paltrow et Ben Platt. Cette nouvelle comédie ne fait pourtant pas partie du contrat signé par Netflix et le réalisateur de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" en 2018.

Après le succès de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", Ryan Murphy revient avec "The Politicians", sa nouvelle série sur Netflix. La série sera disponible dès le 27 septembre sur la plateforme. Le roi du petit écran avait quitté la Fox pour le géant du streaming en 2018.

"The Politicians" raconte l'histoire de Payton Hobart, joué par Ben Platt, un étudiant aisé de Santa Barbara en Californie, persuadé d'être le prochain président des États-Unis. Avant toutes choses, ce dernier est conscient de devoir naviguer dans les eaux troubles de la politique de son lycée en premier lieu pour devenir le président des étudiants.

Outre Ben Platt et Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, David Corenswet, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Theo Germaine, Rahne Jones et Benjamin Barrett composent le reste du casting.

Produite par Fox 21 Television Studios, "The Politicians" ne rentre pas dans l'accord signée par Netflix et Ryan Murphy en 2018. Le géant américain propose déjà "American Crime Story", "Pose" et "American Horror Story" sur sa plateforme, toutes réalisées par Ryan Murphy.

Outre "The Politicians", le créateur de séries à succès proposera "Ratched", sa série inspirée de "Vol au-dessus d'un nid de coucou", avec Sarah Paulson, Rosanna Arquette et Finn Wittrock. La première saison sera disponible courant 2020 sur Netflix.