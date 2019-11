Encore inédite, la série tirée du "Seigneur des Anneaux" décroche une deuxième saison

Inédite et non encore tournée, la série "Le Seigneur des Anneaux" se voit pourtant renouvelée pour une deuxième saison. L’information, obtenue par Deadline, émane directement de Jennifer Salke, la présidente d’Amazon Studios, lors de la soirée d’entreprise pour les fêtes de fin d’année au H Club à Hollywood. La nouvelle n’est pas réellement une surprise puisque Amazon avait signé pour deux saisons, lors de l’achat des droits d’exploitation pour la télévision, en novembre 2017. Une décision qui devait pourtant encore obtenir l’aval final et définitif du géant américain. Désormais chose faite, la production pourrait rapidement s’enchaîner. D’après le contrat signé, Amazon Studios s’est engagé à produire une série de plusieurs saisons avec potentiellement l’idée d’une série dérivée.

La première saison est sur le point d’entamer son tournage en Nouvelle-Zélande, avec l’aide de J. A. Bayona, qui réalisera les deux premiers épisodes. Le tournage devrait d’ailleurs se dérouler en deux temps, selon Deadline. Après les deux premiers épisodes en boîte, la production devrait faire une pause de quatre à cinq mois. Une période qui permettrait de travailler sur la deuxième saison.

Les événements antérieurs à la trilogie

L’intrigue est quant à elle toujours tenue secrète. Le casting lui-même n’a pas encore été complètement dévoilé, mais de nombreux comédiens ont déjà été annoncés, tels que Markella Kavenagh, Will Poulter ("Black Mirror : Bandersnatch"), Maxim Baldry ("Years and Years", "Last Christmas") et Joseph Mawle ("Game of Thrones").

La série devrait raconter les événements antérieurs à la trilogie de Peter Jackson. D’après le compte Twitter de la série "Lord of the Rings", l’intrigue devrait bien évidemment tourner autour de l’anneau unique et sûrement explorer le "Second Age" qui, d’après la mythologie inventée par Tolkien, fait référence à l’époque où les anneaux de pouvoir ont été forgés, dont celui de Sauron fait partie.

Projet pharaonique qui coûterait des centaines de millions de dollars à Amazon, "Lord of the Rings" ne devrait pas arriver avant 2021 sur la plateforme américaine.