Emmy Awards : les nominations dans les principales catégories

Voici la liste des nominations dans les principales catégories pour la 73e édition des Emmys, qui seront décernés le 19 septembre à Los Angeles. Cette liste peut vous donner des idées de série pour cet été.

Émissions et séries avec le plus de nomination

"The Crown" – 24 "The Mandalorian" – 24 "WandaVision" – 23 "The Handmaid’s Tale" – 21 "Saturday Night Live" – 21 "Ted Lasso" – 20 "Lovecraft Country" – 18 "Le jeu de la dame" – 18

Meilleure série dramatique

"La Chronique des Bridgerton" "Lovecraft Country" "Pose" "The Boys" "The Crown" "The Handmaid’s Tale" "The Mandalorian" "This Is Us"

Meilleure comédie

"Emily in Paris" "Ted Lasso" "black-ish" "Cobra Kai" "Hacks" "PEN15" "The Flight Attendant" "La Méthode Kominsky"

Meilleur acteur dans une série dramatique

Regé-Jean Page, "La Chronique des Bridgerton" Jonathan Majors, "Lovecraft Country" Matthew Rhys, "Perry Mason" Billy Porter, "Pose" Josh O'Connor, "The Crown" Sterling K. Brown, "This Is Us"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba, "En analyse" Jurnee Smollett, "Lovecraft Country" Mj Rodriguez, "Pose" Olivia Colman, "The Crown" Emma Corrin, "The Crown" Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale"

Meilleur acteur dans une série, comédie

Anthony Anderson, "black-ish" Michael Douglas, "La Méthode Kominsky" William H. Macy, "Shameless" Jason Sudeikis, "Ted Lasso" Kenan Thompson, "Kenan"

Meilleure actrice dans une série, comédie

Aidy Bryant, "Shrill" Kaley Cuoco, "The Flight Attendant" Allison Janney, "Mom" Tracee Ellis Ross, "black-ish" Jean Smart, "Hacks"

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Giancarlo Esposito, "The Mandalorian" O-T Fagbenle, "The Handmaid’s Tale" Max Minghella, "The Handmaid’s Tale" Bradley Whitford, "The Handmaid’s Tale" John Lithgow, "Perry Mason" Tobias Menzies, "The Crown" Chris Sullivan, "This Is Us" Michael K. Williams, "Lovecraft Country"

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

Gillian Anderson, "The Crown" Helena Bonham Carter, "The Crown" Emerald Fennell, "The Crown" Madeline Brewer, "The Handmaid’s Tale" Ann Dowd, "The Handmaid’s Tale" Yvonne Strahovski, "The Handmaid’s Tale" Samira Wiley, "The Handmaid’s Tale" Aunjanue Ellis, "Lovecraft Country"

Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie

Carl Clemons-Hopkins, "Hacks" Brett Goldstein, "Ted Lasso" Brendan Hunt, "Ted Lasso" Nick Mohammed, "Ted Lasso" Jeremy Swift, "Ted Lasso" Paul Reiser, "La Méthode Kominsky" Kenan Thompson, "Saturday Night Live" Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie

Aidy Bryant, "Saturday Night Live" Kate McKinnon, "Saturday Night Live" Cecily Strong, "Saturday Night Live" Hannah Einbinder, "Hacks" Rosie Perez, "The Flight Attendant" Juno Temple, "Ted Lasso" Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Meilleure mini-série

"I May Destroy You" "Mare Of Easttown" "Le jeu de la dame" "The Underground Railroad" "WandaVision"

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm

Paul Bettany, "WandaVision" Hugh Grant, "The Undoing" Ewan McGregor, "Halston" Lin-Manuel Miranda, "Hamilton" Leslie Odom, Jr., "Hamilton"

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm