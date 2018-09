Emmy Awards 2018 : les surprises et les déceptions de cette 70e édition

Les équivalents des Oscars pour la télévision américaine ont récompensé "The Marvelous Mrs. Maisel" et "Game of Thrones" pour sa 70e édition, qui s'est tenue le 17 septembre dernier. Des victoires qui ont forcément fait des malheureux. "Atlanta" ou encore "The Handmaid's Tale" ont brillé par leur manque de présence sur scène. A côté de cela, des acteurs tels que Matthew Rhys et Bill Hader se sont imposés face à des pointures tels que Donald Glover ("Atlanta") et Sterling K. Brown ("This is Us").

Le gratin de la télévision américaine s'était donné rendez-vous lors de la 70e édition des Emmy Awards 2018. Cette cérémonie, l'une des plus importantes pour le petit écran, a récompensé les meilleurs programmes, acteurs et actrices du moment.

"Atlanta" et "La Servante Ecarlate" oubliés

Malgré le retour de la série mythique "Game of Thrones" dans la compétition, la série adaptée des romans de George R. R. Martin n'a pas été la grande gagnante de cette soirée. Face à la série fantastique et médiévale, la comédie "The Marvelous Mrs. Maisel" a créé la surprise en s'imposant avec cinq victoires, devenant la série la plus primée de la soirée. "Game of Thrones" monte tout de même sur la première marche du podium pour cette 70e édition des Emmy Awards avec neuf Emmy Awards aux total, grâce à ses sept prix remportés lors de la soirée "Creative Arts Emmys" qui récompense les parties techniques des programmes.

Grande gagnante l'an dernier, la série dystopique "The Handmaid's Tale : La Servante Ecarlate" a fait chou blanc lors de cette soirée tant attendue. La série de la plateforme Hulu avait raflé l'Emmy de la meilleure série dramatique et de "la meilleure actrice dans une série dramatique (Elisabeth Moss) en 2017. Un an plus tard, "La Servante Ecarlate" sauve l'honneur avec trois prix remportés lors des Creative Arts Emmy Awards, le 8 septembre dernier.

La comédie "Atlanta" déçoit également en repartant les mains vides. La série créée par Donald Glover cumulait pourtant seize nominations pour cette 70e édition des Emmy Awards, s'imposant ainsi comme la série comique la plus nommée. Au final, elle n'a remporté que trois prix lors des Creative Arts Emmy Awards, laissant la vedette à "The Marvelous Mrs. Maisel".

Thandie Newton et Bill Hader surprennent

Si certaines séries cultes de la télévision américaine ont été snobées, certains acteurs et actrices se sont révélés. C'est le cas de Bill Hader qui a remporté l'Emmy Award du "meilleur acteur dans une série comique" pour son rôle dans la série "Barry" sur HBO. La série futuriste "Westworld" a sauvé les meubles avec la victoire de Thandie Newton dans la catégorie "meilleur second rôle féminin", seul trophée gagné par la série de HBO lors de cette soirée.

Matthew Rhys a également réalisé l'exploit de remporter l'un des prix les plus convoités, celui de "meilleur acteur dans une série dramatique". L'interprète de Philip Jennings dans "The Americans" passe devant Sterling K. Brown de "This is Us", vainqueur l'an dernier.