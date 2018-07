Emmy Awards 2018 : "Game of Thrones" en tête des nominations

L'épopée fantasy de HBO fait office de grand favori à la 70e cérémonie des Emmy Awards, dont les nominations ont été annoncées ce jeudi 12 juillet. Avec un total de 22 citations, "Game of Thrones" devance "Westworld", (21 nominations) et "The Handmaid's Tale" (20 nominations).

Ce jeudi 12 juillet, les acteurs Ryan Eggold et Samira Wiley ont annoncé les nommés pour la 70e édition des Emmy Awards, lors d'une conférence de presse au Wolf Theater. La cérémonie 2018 se déroulera le 17 septembre prochain lors d'une soirée au Microsoft Theater à Los Angeles et sera diffusée sur NBC. Les acteurs et humoristes Michael Che et Colin Jost en seront les présentateurs.

Cette année encore, la compétition s'annonce rude. Dans les catégories les plus convoitées telles que "le meilleur acteur dans une mini série et téléfilm", on retrouvera Antonio Banderas pour "Genius : Picasso" ou encore Benedict Cumberbatch et Darren Criss pour, respectivement, "Patrick Melrose" et "The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story". A leurs côtés, John Legend, Jeff Daniels et Jesse Plemons leur donneront du fil à retordre avec "Jesus Christ Superstar Live Concert", "The Looming Tower" et "USS Callister" (Black Mirror).

Côté série comique, Donald Glover part grand favori dans la catégorie "meilleur acteur principal dans une série comique" pour le rôle d'Earnest Marks dans sa série "Atlanta" qui décroche par ailleurs seize nominations.

La série dramatique à succès "This Is Us" est nommée à huit reprises dont deux fois dans la catégorie "meilleur acteur principal dans une série dramatique" grâce aux performances de Sterling K. Brown et Milo Ventimiglia.

Le retour de "Game of Thrones"

Absent de la cérémonie l'année dernière, car innéligible pour une question de calendrier, "Game of Thrones" revient en force avec 22 nominations, dont une dans la catégorie reine, celle de la meilleure série dramatique. Celle qui a déjà été couronnée à 38 reprises en six saisons devance la série futuriste "Westworld" et ses 21 nominations. Cette dernière est notamment citée à deux reprises dans la catégorie "meilleur acteur principal dans une série dramatique", grâce à Jeffrey Wright et Ed Harris. Evan Rachel Wood décroche également une nomination dans la catégorie "meilleure actrice dans une série dramatique" aux côtés d'Elisabet Moss pour "The Handmaid's Tale".

La série dystopique arrive juste derrière avec vingt nominations. Les actrices de cette adaptation sont largement présentes telles qu'Alexis Bledel pour la "meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique" où elle retrouvera deux de ses collègues, Ann Dowd et Yvonne Strahovski.

Pour sa première année, "The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story" rafle 18 nominations qui lui permettent de dominer les catégories dédiées aux séries limitées.

A noter que pour la première fois en 18 ans, HBO ne domine pas les nominations. Avec 108 citations, la chaîne se fait voler la vedette par Netflix qui en totalise 112.

Liste des principales nominations :

Meilleure série dramatique

The Americans

Game of Thrones

The Crown

The Handmaid's Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Meilleure comédie

Black-ish

Atlanta

Barry

Larry et son nombril

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Meilleure mini-série

Godless

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

The Alienist

Patrick Melrose

Meilleure actrice dans une série dramatique

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Sandra Oh (Killing Eve)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown (This is Us)

Jason Bateman (Ozark)

Jeffrey Wright (Westworld)

Ed Harris (Westworld)

Matthew Rhys (The Americans)

Milo Ventimiglia (This is Us)

Meilleure actrice dans une comédie

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Issa Rae (Insecure)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Pamela Adlon (Better Things)

Allison Janney (Mom)

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson (Black-ish)

Ted Danson (The Good Place)

Larry David (Larry et son nombril)

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

William H. Macy (Shameless)

Meilleure actrice dans une mini-série

Laura Dern (The Tale)

Jessica Biel (The Sinner)

Michelle Dockery (Godless)

Edie Falco (The Menendez Murders)

Regina King (Seven Seconds)

Sarah Paulson (American Horror Story: Cult)

Meilleur acteur dans une mini-série

Antonio Banderas (Genius: Picasso)

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Jeff Daniels (The Looming Tower)

John Legend (Jesus Christ Superstar)

Jesse Plemons (USS Callister)

Meilleur téléfilm

Godless

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

The Alienist

Patrick Melrose