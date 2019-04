Emily Bett Rickards quitte la série "Arrow"

L'actrice, qui jouait Felicity Smoak dans le show, a annoncé ce samedi sur Instagram qu'elle ne serait pas de retour dans la huitième et ultime saison de "Arrow" dont la diffusion est prévue cet automne.

"Arrow" dit au revoir à l'une de ses stars phares, Emily Bett Rickards, alias Felicity Smoak, l'informaticienne de l'équipe Arrow. La comédienne a informé ses fans de cette nouvelle sur les réseaux sociaux par le biais d'un poème.

Elle a notamment écrit : "Felicity et moi sommes très liées. Mais après la saison sept, nous vous dirons au revoir. [...] Je vous remercie pour tous ces moments partagés, les ascenseurs que nous avons pris, les monstres terrifiants que nous avons combattus, et les burgers que nous avons mangés. Je garde ce personnage en moi pour toujours. Et j'espère que vous aussi. Car elle n'existerait pas si vous n'étiez pas là".

Lancée en 2012, "Arrow" tirera sa révérence cette année. La plus longue série DC Comics en cours de The CW, renouvelée en janvier, se terminera en 2020 avec la diffusion de dix épisodes inédits (au lieu d'une vingtaine comme les saisons précédentes).

A noter que la saison sept de la série est actuellement en cours de diffusion sur The CW. Adaptée du comics "Green Arrow" édité par DC Comics, elle met en scène le milliardaire Oliver Queen interprété par Stephen Amell. Il retourne chez lui à Starling City cinq ans après sa mort présumée lors du naufrage d'un navire. Entre temps, il est devenu le super-héros Green Arrow qui combat les meurtres dans sa ville.