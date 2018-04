Ellen Page dans le revival des "Chroniques de San Francisco"

Ellen Page sera Shawna, la fille de Mary Ann Singleton, dans le revival de la mini-série anglo-américaine des années 90 "Les Chroniques de San Francisco" ("Tales of the City" en VO).

Série en dix épisodes, "Armistead Maupin's Tales of the City" réunira une partie des voisins iconiques du 28, Barbery Lane, à savoir Mary Ann Singleton (Laura Linney), Anna Madrigal (Olympia Dukakis) et DeDe Halcyon Day (Barbara Garrick), toutes apparues dans le feuilleton original. Piloté par Lauren Morelli ("Orange is The New Black"), le show débarquera en 2019 sur la plateforme de streaming.



Diffusées entre 1993 et 2001 sur PBS puis Showtime, "Les Chroniques de San Francisco" contaient les aventures très seventies de six voisins entre questionnements, amours, boulot, joints, hippies et liberté sexuelle. Il s'agit de l'adaptation de la série de romans sentimentale d'Armistead Maupin, devenue culte après sa parution en 1978.

Déjà recrutée par Netflix dans la série super-héroïque "The Umbrella Academy", Ellen Page donnera bientôt de la voix pour les films d'animation "Robodog" et "Naya Legend of the Golden Dolphin". L'actrice canadienne sera prochainement à l'affiche du film de zombies "The Cured", sorti en février aux Etats-Unis.