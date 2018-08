Elle Fanning va incarner Catherine II de Russie

Elle Fanning sera à l'affiche de "The Great", une série qui reviendra sur la vie mouvementée de l'impératrice de Russie Catherine II. L'actrice a décroché le rôle principal de cette mini-série aux côtés de Nicholas Hoult. Si l'épisode pilote est retenu, la plateforme Hulu diffusera ce nouveau programme historique.

Elle Fanning continue de s'imposer sur le grand comme le petit écran. La jeune actrice de 20 ans sera à la tête d'une mini-série en développement chez Hulu, selon les informations de plusieurs médias américains. Un épisode pilote est en projet dans les bureaux de la plateforme de streaming. Ellen Fanning sera productrice exécutive aux côtés de Tony McNamara qui a également signé le scénario. Marian Macgowan, Echo Lake et Thruline seront également producteurs exécutifs. Pour le moment, Hulu n'a pas commenté l'information.

Si l'épisode pilote est retenu, Ellen Fanning jouera la jeune Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst devenue Catherine II de Russie après son mariage avec Pierre III, l'empereur de Russie. La série suivra les premières années de la jeune fille de ses fiançailles à un époux qu'elle détestait à son accession au trône de Russie en tant qu'impératrice. Elle deviendra alors Catherine II dite "Catherine la Grande". Une épopée orchestrée par ses soins et avec l'aide des ennemis de son mari qui lui a permis de régner pendant 34 ans sur la Russie.

C'est l'acteur Nicholas Hoult ("Skins") qui interprétera le rôle de l'empereur déchu et assassiné. Il retrouvera ainsi Tony McNamara qui a co-écrit le film "The Favourite", dans lequel il partage l'affiche avec Emma Stone et Rachel Weisz. La sortie de ce film est prévue pour le 23 novembre prochain aux Etats-Unis et le 16 janvier 2019 en France.

Une minie-série sur Catherine II déjà prévue sur HBO

Elle Fanning devra faire face à l'actrice oscarisée Helen Mirren, également choisie pour incarner l'impératrice de Russie. Celle qui a déjà campé la reine Elizabeth II au cinéma dans "The Queen" fera également partie d'une mini-série consacrée au personnage historique de Catherine II. Ce projet, mené par HBO et SKY, s'intéressera plus à la fin du règne de l'une des figures les plus emblématiques du XVIIIe siècle. La mini-série est attendue courant 2019.

Outre son nouveau rôle sur le petit écran, l'actrice Elle Fanning retrouvera le personnage d'Aurora dans le film de Disney "Maléfique 2" aux côtés d'Angelina Jolie dont la sortie est prévue pour le 29 mai 2020 aux Etats-Unis. Quant à Nicolas Hoult, son agenda sera également très chargé avec le film dramatique "Tolkien", un biopic qui retracera la vie de l'auteur du "Seigneur des Anneaux".