"Elite", "Dirty John", "Snowpiercer"... Les prochains projets de Netflix

Après le succès mondial de "La Casa de Papel", Netflix réitère l'aventure espagnole avec une nouvelle création originale, "Elite", disponible à l'automne. Réalisée par Ramón Salazar ("Sunday's Illness", "Trois mètres au-dessus du ciel"), la série marque également les retrouvailles entre trois acteurs de "La Casa de Papel", Maria Pedraza, Miguel Herrán et Jaime Lorente qui incarnaient respectivement Alison Parker, Rio et Denver. "Elite" suivra trois enfants de la classe ouvrière admis dans l'école la plus compétitive et huppée d'Espagne. Alors que leur école a été détruite, ces étudiants pensent avoir décroché une chance unique d'intégrer cette école prestigieuse et pourtant tout bascule lorsqu'un meurtre est commis.

"Dirty John" sera d'abord diffusée aux Etats-Unis (sur la chaîne Bravo) mais Netflix en a acquis les droits internationaux. La série, qui n'a pas encore de date de lancement, est inspirée du travail du journaliste de Los Angeles Times Chris Goffard et de ses podcasts "Dirty John". L'histoire raconte celle de John Meehan, un escroc charismatique, et de sa relation avec la femme d'affaires Debra Newell. Eric Bana et Connie Britton tiennent les rôles principaux de cette série conçue comme une anthologie. Encore inédit à la télévision américaine, le drama a déjà reçu la commande d'une deuxième saison.

Adapté du film du même nom, "Snowpiercer" se tournera vers la science fiction. L'histoire se déroule sept ans après que le monde soit devenu une terre glacée et explore les vestiges de l'humanité à bord d'un train qui ne cesse de faire le tour du globe. Jennifer Connelly et Daveed Diggs font partie du casting.

Dans le même thème, Netflix développe une série autour de jeunes adultes qui découvrent, une fois de retour dans leur ville après un voyage, que tous les habitants ont disparu et qu'ils ne peuvent pas sortir de la ville. Les adolescents devront se battre pour surpasser la douleur et gérer cette nouvelle situation. Kathryn Newton ("Big Little Lies") jouera le rôle d'Allie, une adolescente qui prend en charge le groupe avec l'aide de sa soeur Kim. Décrite comme une version moderne de "Sa Majesté des mouches", la série n'a pas encore de titre défini.