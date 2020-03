Elisabeth Moss devient réalisatrice pour "The Handmaid's Tale"

Dans "The Handmaid's Tale", survivre dans la République de Gilead devient de plus en plus difficile à chaque saison. Pour l'actrice principale, Elisabeth Moss, cette complexité sera aussi présente derrière la caméra puisqu'elle réalisera pour la première fois un épisode de la série.

Elisabeth Moss, actuellement à l'affiche de "L'homme invisible" de Leigh Whannell, va faire ses premiers pas de réalisatrice en dirigeant le troisième épisode de la saison quatre de "The Handmaid's Tale", attendue pour cet automne.

"Je suis très heureuse que mes partenaires Bruce Miller [le créateur du show] et Warren Littlefield [l'un des producteurs] m'aient donné cette opportunité et d'avoir le soutien d'Hulu et MGM, a réagi la comédienne dans un communiqué. Cela représente beaucoup pour moi et je ne prends pas cette responsabilité à la légère. Jouer et produire cette série ces trois dernières années m'ont apporté beaucoup de joie. J'ai beaucoup appris de tous les réalisateurs qui ont travaillé avec nous sur ce show. J'ai hâte d'essayer à mon tour. Je suis chanceuse d'avoir le meilleur casting et la meilleure équipe du monde. Ma seule crainte est de collaborer avec l'actrice principale qui, selon les rumeurs, peut être très exigeante. Souhaitez-moi bonne chance".

Adaptée du roman "La Servante écarlate" écrit par Margaret Atwood en 1985, "The Handmaid's Tale" se déroule dans un futur proche au sein de la République de Gilead, un monde dystopique au sein duquel les États-Unis sont un régime totalitaire. On suit plus particulièrement June Osborne (Elisabeth Moss), une femme devenue Servante, dont le seul but est de donner naissance à des enfants.

Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Max Minghella et Samira Wiley font également partie du casting.

Dès sa sortie, la série a été encensée par la critique, recevant deux Golden Globes en 2018 et onze Emmy Awards depuis 2017.

Selon Hulu, "The Handmaid's Tale" est la série la plus regardée du site de vidéos à la demande qui propose aussi des séries comme "Prison Break", "Castle Rock", "Into the Dark" ou "Heroes".

La première saison de "The Handmaid's tale" est disponible en VOD sur Auvio jusqu'au 5 mai.