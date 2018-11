Donald Sutherland rejoint Nicole Kidman et Hugh Grant dans la série "The Undoing" de HBO

Après "Crossing Lines", Donald Sutherland va ajouter une nouvelle série à sa filmographie. Il s'agit de "The Undoing", créé par le scénariste et le producteur de "Big Little Lies", respectivement David E. Kelley et Bruna Papandrea.

Donald Sutherland va revenir sur HBO pour la première fois depuis 1995 où sa participation à "Citizen X" de Chris Gerolmo lui avait valu un Emmy Award. Dans "The Undoing", il jouera Franklin Renner, le père de Grace (Nicole Kidman), financier à la retraite et grand-père aimant. Il devra protéger sa famille à l'heure où de dévastatrices révélations sortent.

Composée de six épisodes, la série est inspirée du livre de Jean Hanff Korelitz, "You Should Have Known". Elle est centrée sur Grace Sachs, une thérapeute reconnue, qui a tout ce dont elle a toujours rêvé : un marié dévoué (Hugh Grant), un travail qu'elle aime et un fils qui va intégrer une école élitiste de New York City. Mais tout s'écroule quand son conjoint disparaît.

Susanne Bier réalisera la série. Nicole Kidman et sa société Blossom Films la produira. Aucune date de diffusion n'a pour le moment été annoncée.