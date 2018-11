"Dollface" : Hulu commande une nouvelle série avec Kat Dennings ("2 Broke Girls")

Après avoir commandé la prochaine série de Mindy Kaling, "Four Wedding and a Funeral", Hulu vient de rajouter un programme de plus à sa programmation de 2019. Le site de streaming diffusera "Dollface", la prochaine série dans laquelle Kat Dennings tiendra le rôle principal. L'actrice co-produira le projet avec notamment Margot Robbie.

Hulu rajoute une nouvelle série de plus à son catalogue. Le site de streaming a commandé dix épisodes d'une nouvelle comédie baptisée "Dollface". Derrière ce nouveau projet, l'actrice Kat Dennings, plus connue pour avoir joué Max dans la comédie "2 Broke Girls" sur CBS, a décroché un nouveau rôle à la télévision américaine. Une nouvelle que l'actrice n'a pas tardé à partager sur son compte Instagram.

L'actrice sera également productrice exécutive de la série aux côtés de Margot Robbie. Le tournage de la série, créée par Jordan Weiss, devrait commencer en 2019 avec Ira Ungerleider ("Friends", "How I Met Your Mother") comme showrunner. La série suivra la vie d'une jeune femme, interprétée par Kat Dennings, qui après avoir été larguée par son petit ami de longue date doit réapprendre à s'occuper d'elle-même et renouer avec ses amitiés passées.

"Lire le scénario de Jordan m'a semblé comme ouvrir une fenêtre sur mon propre cerveau", a avoué Kat Dennings dans un communiqué. "Je suis si inspirée par cette équipe extraordinaire que nous avons et le monde unique de cette série, spécialement avec Matt Spicer à la direction".

"Dollface" rejoindra les prochaines séries déjà annoncées sur Hulu dont "Four Weddings and a Funeral", une anthologie avec Mindy Kaling ("The Mindy Project") adaptée du célèbre film des années 90 "Quatre mariage et un enterrement".