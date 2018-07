"Doctor Who" : un premier teaser dévoilé pour la saison 11

Une courte bande-annonce a été diffusée sur Twitter par la BBC révélant les premières images de Jodie Whitaker dans le rôle du Doctor Who. Elle succède à Peter Capaldi qui avait incarné le personnage emblématique de la série pendant trois saisons.

Réalisée par Chris Chibnall, cette onzième saison sera portée par une femme : Jodie Whitaker deviendra la première actrice à interpréter le célèbre Seigneur du Temps. Le teaser, long de 40 secondes, se concentre sur ses nouveaux compagnons de voyage : Ryan (Tosin Cole), Yasmin (Mandip Gill) et Graham (Bradley Walsh).

New Doctor Who, New friends, New Adventures. #DoctorWho